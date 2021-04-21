

السيح 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

أغلقت بلدية الخرج اليوم، مركزين رياضيين نسائيين في مدينة السيح، بسبب عدم التقيد بالاشتراطات البلدية، و13 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المنظمة لمنع انتشار

وأهابت بلدية الخرج بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح ، وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

03:39ت م

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السيح 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسأغلقت بلدية الخرج اليوم، مركزين رياضيين نسائيين في مدينة السيح، بسبب عدم التقيد بالاشتراطات البلدية، و13 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المنظمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وشمل ذلك تطبيق الغرامات النظامية بحق المنشآت المخالفة.وأهابت بلدية الخرج بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح ، وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //03:39ت م0027

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق مركزين رياضيين و13 منشأة بالسيح لعدم التزامها باشتراطات صحية والإجراءات الاحترازية الوقائية من (كوفيد 19) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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