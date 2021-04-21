السعودية اليوم / بلدي الرياض يناقش واقع الحدائق العامة ويستعرض أبرز الملاحظات



الرياض 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

ناقش المجلس البلدي لمدينة الرياض في جلسته الـ78 واقع الحدائق العامة, بحضور مساعد مدير إدارة الحدائق في أمانة منطقة الرياض.

واستعرض رئيس المجلس خالد العريدي متابعات الملاحظات المرصودة في الحدائق العامة، وما ورد للمجلس من شكاوى المواطنين أبرزها: مراجعة تخطيط توزيع الحدائق في الأحياء ومعالجة افتقار عدد منها لذلك، وتحول الأراضي الفارغة المخصصة للحدائق إلى مكبات للنفايات، وعدم المعالجة الكاملة لملحوظات المجلس المرصودة في حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف بحي الحمراء.

كما استعرض الملاحظات التشغيلية أبرزها: قلة الحدائق أو عدم وجودها في بعض الأحياء وعدم صيانتها وضعف النظافة فيها وكثرة البيع العشوائي وعربات بيع الأطعمة وتأجير الألعاب.

وفي ختام الجلسة أوصى المجلس برفع تقرير الملاحظات المرصودة عن الأعمال المتعلقة بإدارة الحدائق إلى أمانة الرياض للعمل على معالجتها خلال الفترة القادمة، والعمل على معالجة ملاحظات المواطنين، ومراجعة أولويات الحدائق في الأحياء التي لم يتم اعتماد إنشاء حدائق بها حتى الآن، وخصوصا ما رصده المجلس في جولاته الميدانية ولقاءاته مع المواطنين.

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