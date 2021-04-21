السعودية اليوم / فرنسا تسجل 43,098 إصابة، جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "



باريس 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

سجلت فرنسا 43,098 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان أمس أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,339,920 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 101,597 وفاة.

// انتهى //

02:12ت م

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باريس 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسسجلت فرنسا 43,098 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، و 375 حالة وفاة .وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان أمس أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,339,920 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 101,597 وفاة.// انتهى //02:12ت م0017

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