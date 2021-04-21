شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..العيسى: تحريم الحلال أشد إثمًا من تحليل الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استنكر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، إصدار فتاوى التحريم والامتناع دون نص.

وقال العيسى خلال برنامج "بالتي هي أحسن" :"البعض يظن أنه إذا احتاط للحرام فقط فقد احتاط للشريعة معتقدا أن ذلك حرصا منه على الدين".

وأضاف: "تحريم الحلال لا يقل إثمًا عن تحليل الحرام، وبعض العلماء يرون أن تحريم الحلال أشد إثمًا".

واستشهد بقول الله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ".

كما ذكر العيسى قو الفقيه سوفيان الثوري: " إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد".