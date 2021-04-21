شكرا لمتابعة خبر عن صورة ضوئية مبهرة للمصلين بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

لاقت صورة ضوئية للمصلين في المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب، أمس الثلاثاء، تداولا واسعا، وسط إشادات بالتنظيم والتفاف المصلين حول الكعبة المشرفة.

وتوفر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين منظومة خدمية شاملة حول الكعبة المشرفة، حرصاً على تسهيل عمليات الدخول والخروج من صحن المطاف وأداء الطواف، وسط بيئة صحية متكاملة.

يذكر أنه يتم غسل وتعقيم صحن المطاف في وقت قياسي يصل إلى 5 دقائق باستخدام كوادر مؤهلة ومدربة.