شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يعلن مسامحته للمتعثرين في سداد 100 شيك لوجه الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن مواطن، مسامحته للمتعثرين في سداد شيكات لصالحه، لوجه الله تعالى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونشر المواطن مقطع فيديو قال خلاله: "أعلن إني سامحت كل من لديه شيك متعثر ما يقدر يسدده في أقساط كنت أشتغل فيها الله يسامحهم أحياء أو أموات".

وأضاف: "الناس ظروفها صعبة، وأنا لست مليونيرًا لكني سامحتهم لوجه الله في هذا الشهر المبارك".

وأشار إلى أن عدد الشيكات 100 تتراوح قيمتها بين 30 و 40 ألف ريال.