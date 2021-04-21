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استعرض استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري عن أسباب زيادة نوبات القولون العصبي خلال شهر رمضان.

وأرجع ذلك إلى الطعام الذي يتناوله الإنسان في شهر رمضان، بالإضافة إلى قلة النوم والتوتر العصبي الذي تعيشه الأسر أثناء تحضير الطعام والشراب خلال الشهر.

وأكد أنه يمكن تجنب هذه النوبات من خلال الحصول على عدد ساعات مقبول من النوم وهدوء الأعصاب والابتعاد عن الانتقاد. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر باهبري يوضح أسباب ارتفاع نوبات القولون العصبي في رمضان.. وهكذا يمكن تجنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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