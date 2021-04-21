بشرى سارة من وزارة الصحة بعد الإقبال الكبير على لقاح كورونا (فايزر)

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أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إتاحة مزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة، تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا.

وبينت أن مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزاً.

وحثت الجميع على سرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر “حالياً” لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت “الصحة” إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل: فندق الهيلتون، وفندق كراون بلازا، ومعارض الرياض، ومستشفى الدرعية، ومركز صحي الخليج، ومركز صحي الندوة، ومركز صحي الجزيرة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام، ومستشفى المواساة، ومستشفى الحبيب، ومركز صحي المصيف، ومركز صحي المنصورة، ومستشفى قوى الأمن بصلبوخ، ومركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

فيما تشمل مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة: مستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى جدة الميداني، والمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، ووزارة الحرس الوطني – مركز لقاحات كوفيد19، ومطار الملك عبدالعزيز – الصالة الجنوبية، والمركز الطبي الدولي.

Source akhbaar24.argaam

