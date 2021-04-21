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هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات خلال الاختبارات في عسير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات خلال الاختبارات في عسير

بهدف دعم استكمال عمليات التعلم عن بعد

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

خصصت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الاختبارات، وشكلت فريق عمل لذلك.

التعلم عن بعد:

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استكمال عمليات التعلم عن بعد، والمساهمة في خفض الفاقد التعليمي، وتقديم الاستشارات التربوية والأسرية والتقنية للطلاب والطالبات وأسرهم، والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالاختبارات، وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة خلال مدة الاختبارات.

وتضمنت الهواتف الخاصة بالبنين في أبها 0533699564، وخميس مشيط 0172229433، وأحد رفيدة 0508887383، وهواتف “البنات” في أبها 0507344546، وخميس مشيط 0172225140، وأحد رفيدة 0552339798.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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