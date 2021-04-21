شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من المملكة على مقتل رئيس تشاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية متابعتها ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة، معربة عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، مؤكدة على أهمية التهدئة وعدم التصعيد.

كما أعربت عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

يذكر أن الجيش التشادي، أعلن أن الرئيس ديبي، لقي حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.