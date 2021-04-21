شكرا لمتابعة خبر عن بدر المالكي: السجن عام وغرامة تصل لـ 500 ألف عقوبة تصوير المضاربات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أوضح المستشار القانوني بدر المالكي أن من السلوكيات الشائعة والخاطئة التي تنتشر، ويتداولها البعض بشكل عام، ولا سيما بشهر رمضان المبارك، كتصوير المضاربات، وجعلها من المناظر اليومية طيلة شهر ‎رمضان بهدف التسلية كما يروج لها البعض.

وحذر المالكي من تجاهل ما تنص عليه الأنظمة التي وضعتها الدولة، حيث يعتبر ذلك ضمن جريمة عقوبتها السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل لـ500 الف ريال.