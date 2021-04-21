شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مركزين رياضيين نسائيين بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

أغلقت بلدية الخرج، الثلاثاء، مركزين رياضيين نسائيين في مدينة السيح، بسبب عدم التقيد بالاشتراطات البلدية.

كما أغلقت البلدية 13 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المنظمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشمل ذلك تطبيق الغرامات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وأهابت بلدية الخرج بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح ،وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.