شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل: والدي رفض أدخل القوات البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل، عن بعض التفاصيل مع والده الأمير محمد العبد الفيصل رحمه الله، مؤكدًا أن أكبر تحول في حياته كان وفاة الوالد.

وقال الأمير سعود خلال برنامج "المسار": " أكبر تحول في حياتي هو وفاة الوالد، وأخر 5 سنوات في حياته كنت ملازما له بحكم عملي معه وكنت مسؤول عن بعض الأمور ولم اكن متزوجا وقتها، فكنت اقعد ما أسافر".

وتابع: "ارتبطت مع الوالد كثيرا واعتمدت عليه في الرأي كثيرا في جميع جوانب الحياة حتى الشعر".

وفي سياق آخر، أشار الأمير سعود إلى أنه كان يريد الالتحاق بالقوات البحرية، لكن والده رفض رفضا تاما، مضيفا: "والدي قال لي ما في عسكرية أبدا وكان له تعامل مع بنك الجزيرة وعملت به أقل من سنة ثم عملت مع الوالد في شركة إيطالية".

وعن النادي المفضل، أوضح أنه يشجع الهلال رغم نشأته وسط بيئة أهلاوية، مشيرا إلى أن الأمير عبد الله الفيصل -رحمه الله- كان محب لنادي الهلال.

ولفت الأمير سعود إلى عشقه للمقناص، قائلا: "ما عندي مانع يمنعوني من السفر بس لا يمنعوني من المقناص، ومستعد ما اخد اي اجازة الا للمقناص".