حريق في الدرب يستمر 9 ساعات

وباشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق والسيطرة على عدم انتشاره في خزانات الوقود والمحلات المجاورة للسوق، كما قامت فرق الدوريات الأمنية بالشرطة والمرور بضبط حركة سير المركبات وإبعاد المواطنين والمقيمين عن مسرح الحادث حفاظا على سلامتهم.
كما قطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن موقع الحادث.
وأغلقت الجهات المعنية بإغلاق كامل النشاط في المحلات التجارية المجاورة لموقع الحريق احترازيا، من محطة وقود ومطاعم وبنشر ومغسلة وبعض المحلات الصغيرة.
واستمرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية تكافح الحريق لمدة وصلت إلى أكثر من 9 ساعات. فيما أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي بأنه في حال صدور بيان بالحادثة فإنه سيرسل لجميع القنوات الصحفية والإعلامية.
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