وفاة و7 إصابات في تصادم أسفل عقبة شعار

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم مساء اليوم الثلاثاء. وأضاف الألمعي أن وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعة:21:21 مساء اليوم أسفل عقبة شعار . وأردف أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود سبع إصابات بالموقع وحالة وفاة وحالتين خطيرة وحالتين متوسطة وحالة تم علاجها في الموقع. وقال إنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلها إلى مستشفى محايل العام ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.



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