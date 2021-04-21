عقب إدانة قاتل فلويد.. قتيل جديد برصاص الشرطة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص بنيران الشرطة في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية.

وقال موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، إن إطلاق النار المميت وقع في منطقة "ليجن لاين" بكولومبوس بعد أن تم استدعاء الضباط هناك لفض أعمال شغب.



وتم نقل الشخص الذي أصيب بالرصاص إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي في وقت لاحق، بينما أكدت الشرطة عدم تسجيل إصابات بين ضباطها.

ولم يتم بعد الكشف عن ملابسات الحادث أو هوية القتيل.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عدد من الأشخاص أمام موقع الحادث للتعبير عن غضبهم، خاصة وأن الواقعة تتزامن مع إدانة الشرطي السابق ديريك تشوفين، بقتل جورج فلويد، في حكم يمثل علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة.

ودانت هيئة محلفين في أمريكا ديريك تشوفين الشرطي الأمريكي السابق بولاية مينيسوتا بجريمة قتل من الدرجة الثانية لقتله جورج فلويد مايو/آيار الماضي.

وواجه شوفين تهم القتل من الدرجتين الثانية والثالثة، بعدما طُرد من الشرطة بعد نشر فيديو يظهر فيه راكعا على عنق فلويد لنحو 9 دقائق غير آبه لتوسله من أجل حياته، وحتى بعدما غاب عن الوعي.

وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر في 25 مايو/آيار 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاما على بطنه في الشارع وهو يقول "لا يمكنني التنفّس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار، الثلاثاء، إلى إصدار ما وصفه بـ"الحكم الصحيح" في محاكمة الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد.

ومن جانبه، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحكم الصادر بحق ديريك تشوفين، وقال إنه أجرى بعائلة فلويد اتصالا هاتفيا أعرب عن "ارتياحه" بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أن الشرطي شوفين مذنب.

وأضاف بايدن: "نحن جميعا نشعر بالارتياح" في المكالمة التي تشاركت عائلة فلويد في مينيابوليس تسجيلا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن الحكم "في غاية الأهمية"، ومتعهدا بإحضار العائلة على متن الطائرة الرئاسية لزيارة البيت الأبيض.

وكان فيديو توقيف فلويد في 25 مايو/آيار 2020 أثار احتجاجات ضد العنصرية وضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة والعالم.