دوري السوبر الأوروبي: سنعيد النظر في المشروع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

تواصلت سلسلة انسحابات الأندية المؤسسة لمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، وذلك بعد إعلان كل من: مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام رغبتهم بفك الارتباط بهذا المشروع.

انسحاب تشيلسي ومانشستر سيتي:

وكان نادي مانشستر سيتي ونادي تشيلسي الإنجليزيان، أعلنا مسبقًا انسحابهما من المشروع، بينما أشارت تقارير صحافية إلى انسحاب ميلان الإيطالي، دون الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

إعادة هيكلة المشروع:

من ناحيته أعلن دوري السوبر الأوروبي في بيان أصدره بأنه سيعيد النظر في خطوات إعادة هيكلة المشروع، مؤكدًا بأن المقترح المقدم من جانبهم يتماشى مع القانون الأوروبي رغم انسحاب الأندية الإنجليزية.

انقسام بشأن دوري السوبر الأوروبي:

وتشهد الكرة الأوروبية الآن حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديًا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عن بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بجانب 5 فرق متغيرة كل موسم.

وتسعى الأندية الأوروبية بالتعاون مع بعضها البعض لتأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

شارك الخبر