شكرا لقرائتكم المعلمي يناقش آخر التطورات في اليمن بمشاركة سفراء التحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المعلمي يناقش آخر التطورات في اليمن بمشاركة سفراء التحالف
تم مناقشة أبرز التحديات المشتركة وأبرز الآراء
متابعات الخليج 365 - واس
شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء، الذي عقد يوم أمس الثلاثاء – عبر الاتصال المرئي – بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف.
آخر التطورات:
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، والبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي والذي رحب فيه أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة في 22 مارس الماضي لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، الذي يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للتزود بالوقود والسلع.
تحديات مشتركة:
كما تم مناقشة أبرز التحديات المشتركة، وتبادل الآراء حيال التطورات في موضوع اليمن.
شارك الخبر
شارك الخبر