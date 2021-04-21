الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

هجوم مباغت يقتل ويصيب عددًا من ميليشيات الحوثي في البيضاء

متابعات الخليج 365 - واس

قتل وأصيب عدد من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران اليوم، في عمليات متفرقة للمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

هجوم مباغت:

وأفاد مصدر ميداني يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المقاومة اليمنية في جبهة الحازمية شنت هجومًا مباغتًا على ميليشيات الحوثي في منطقة آل دومان بمديرية الصومعة بالمحافظة، مؤكدًا أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

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