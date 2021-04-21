شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان سليم».. تحفيز على التقيد بـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة، مع بداية شهر رمضان الكريم، حملة توعوية صحية تحت شعار «رمضان سليم»، تسعى من خلالها إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالاحترازات الوقائية في شهر رمضان المبارك للحد من انتشار كورونا، حيث تستهدف الحملة كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم.

وتشمل أهداف الحملة تشجيع أفراد المجتمع، وتحفيزهم للتقيد بالتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة للحد من انتشار كورونا، والعمل على رفع نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونشرت «الصحة» عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة» العديد من المنتجات التوعوية التي تبيّن أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.