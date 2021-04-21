شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت مخالفة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت تجارية وغذائية مُخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، ضمن نطاق المسفلة الفرعية؛ للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس « كورونا »، تعاونًا مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة.

وواصلت بلدية المسفلة جهودها الرقابية على المنشآت التجارية بمشاركة رئيس البلدية للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كالالتزام بلبس الكمامة وتوفير المعقمات وأجهزة لقياس الحرارة، والبروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمحال المتعلقة بالصحة العامة.