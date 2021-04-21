شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 23 مسجدا مؤقتا في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة 11 بمنطقة الرياض؛ تم رصد 11 حالة إصابة بها، وستة مساجد بمنطقة القصيم؛ تم رصد ست حالات، ومسجدان بالمنطقة الشرقية؛ تم رصد حالتَي إصابة بها، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة جازان، بمعدل إصابة لكل مسجد.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجدًا، عشرة بمنطقة الرياض، واثنين بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.