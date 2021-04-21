شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالمالديف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند، أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442 في المالديف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في المالديف مترك الدوسري ووزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف د. أحمد علي.

وأوضح السفير الدوسري أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها دولة المالديف، وذلك تماشيا مع تعليمات الوزارة واحتراما للإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومات الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا.

وبين أن البرنامج يتمثل في توزيع سلات غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في مختلف أنحاء دولة المالديف، عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، مشيرا إلى أنها سيستفيد منها قرابة ثمانية آلاف شخص موزعة على عدد من الجزر في المالديف.

من جانبه نوه الملحق الديني في الهند برسالة البرنامج وأهدافه العامة التي تؤكد حرص القيادة على تلمس حاجة المسلمين في الشهر الكريم والوقوف معهم لا سيما في ظل جائحة كورونا.