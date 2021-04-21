شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 2772 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2021م، من انتزاع 2,772 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 235,029 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و1,707 ألغام مضادة للدبابات، و1,052 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة. حيث نُزع من محافظة عدن 234 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، تمكن فريق «مسام» من إزالة 336 لغما مضادا للدبابات، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة، و16 لغما مضادا للدبابات وذخيرة غير متفجرة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 4 ذخائر غير متفجرة، و104 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 131 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 373 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.