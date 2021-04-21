شكرا لقرائتكم خبر عن 2373 سلة غذائية رمضانية في لبنان والسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.

وجرى توزيع 1,226 سلة غذائية رمضانية في عكار، استفاد منها 6,130 فردًا.

كما واصل المركز، أمس الأول، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأشد احتياجًا في جمهورية السودان الشقيقة.

وجرى توزيع 1,047 سلة غذائية في مناطق البرام - أم دورين - الريف الشرقي - هيبان التابعة لجنوب كردفان استفاد منها 6,282 فردًا، و100 سلة غذائية في الدبيبات - هبيلا - والدلنج.