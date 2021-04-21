شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار استجابة إنسانية لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لمشاريع الحماية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.

وقام المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف؛ بتقديم خدمات الحماية من خلال تمكين الأطفال وذويهم من الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية، وذلك بدعم إجمالي قدره 4 ملايين دولار أمريكي. كما قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لقطاع التعافي المبكر وسبل العيش ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.

حيث قام المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشروع للتدريب المهني ودعم مهارات العمل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.