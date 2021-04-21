شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: رفع الطاقة الاستيعابية 56 % في مسارات صحن المطاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس برفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 56% في مسارات صحن المطاف، وذلك من «14» مسارا إلى «25» مسارا، وإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف، حيث خصص منها «4» مسارات لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبيَّن مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام م. أسامة الحجيلي أن رفع الطاقة الاستيعابية يأتي في سبيل تسخير كل الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحه للمعتمرين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله، مشيراً إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، ولافتاً أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، ومطاف الدور الأول، ومصلى سنة الطواف، والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام.

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية للشركات خلال أسبوع من تاريخه، مبينة عن الإعلان قريبا لمواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف، وذلك عبر إتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونيا من خلال الآليات، التي سيتم الإعلان عنها مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والمعتمدة من جهات الاختصاص، موضحة أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.