شكرا لقرائتكم خبر عن «الأيزو» لحرس الحدود في العلاقات العامة والمراسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بإدارة العلاقات والمراسم، على شهادة الجودة «الأيزو ISO 9001» من هيئة الاعتماد الألمانية «DAkkS»، وذلك عقب تحقيقها الكفاءة العالية في تنمية العلاقات لخدمة الجمهور، والتعاون مع القطاعات والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فيما يخدم القطاع، وتطبيق المراسم الرسمية والدولية.

ويأتي منح الشهادة للمديرية تعزيزًا لمكانة ومثالية الخدمات التي طورها حرس الحدود، وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتوثيق المخرجات، واستخدامها أسلوب المنظومة المتكاملة بشكل فاعل، لزيادة الكفاءة والجودة في مجال العلاقات العامة والمراسم.