شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بحوكمة الجمعيات الخيرية للوصول لخدمات نوعية بشكل منظم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الدور الحيوي والمهم، الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة في خدمة المستفيدين بشتى احتياجاتهم.

ونوه سموه بحوكمة الجمعيات وعملها بخطط إستراتيجية تضمن استمرارها وتحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها تمهيداً للوصول لخدمات نوعية ومتخصصة بشكل منظم ومدروس.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية «ترابط» د. إبراهيم العريفي، يرافقه أعضاء المجلس والأمين العام، الذين قدموا لسموه التقرير السنوي لعام 2020 والمتضمن إنجازات الجمعية ومشاريعها.

وبارك سموه توقيع اتفاقية شراكة بين «ترابط» ومؤسسة سالم بالحمر الخيرية تقضي بتوفير السكن لمستفيدي «ترابط» خلال فترة مراجعتهم للمستشفيات المرجعية بالمنطقة الشرقية، كما شهد سموه اتفاقية دعم الجمعية عبر شاشات رقمية في شوارع الدمام والخبر مع عضو مجلس الإدارة أنس الرشود.

ثم دشن سموه فرع الجمعية في محافظة الجبيل، الذي قامت بتجهيزه شركة القمة الفضائية المحدودة، واطلع بعدها على عرض مرئي عن الفرع، كما دشن المتجر الإلكتروني.

من جهته، قدم د. العريفي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بالجمعية لتقوم بدورها بكل فاعلية، وقال: جمعية «ترابط» وضعت خططاً عملية لتكن قادرة على أداء دورها والتوسع والانتشار لخدمة أهالي المنطقة الشرقية من خلال افتتاح فروع في المحافظات كان آخرها افتتاح فرع الأحساء وفرع الجبيل، مبيناً أن الجمعية خدمت قرابة 19 ألف مستفيد منذ تأسيسها.

وفي المقابل، قدم الأمين العام للجمعية ناصر الزاهد شكره الكبير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للعمل الخيري في المنطقة، مشيرًا إلى أن «ترابط» تسعى لتطوير أعمالها بصورة مستمرة من أجل زيادة مساحة تأثيرها في المجتمع.

وفي ختام المناسبة، كرم سموه عددًا من رجال الأعمال الداعمين وهم سالم بالحمر، وسعيد الزهراني، وم. أنس الرشود.