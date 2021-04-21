شكرا لقرائتكم خبر عن حضور إلكتروني مرتفع في اختبارات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت النتائج الأولية لسير الاختبارات للمرحلة الابتدائية في المنطقة الشرقية مؤشرات عليا ومعدلات حضور إلكتروني لكافة الطلاب والطالبات بدرجة مرتفعة والتي تختتم بنهاية الأسبوع الحالي، كما أعطت المؤشرات ذاتها للمرحلتين المتوسطة والثانوية نسب حضور تاريخية. وجاءت تلك النتائج مدعومة بمجهودات فرق الدعم والمساندة لكل مدرسة التي تتابع كل اختبار على حدة وتقدم الحلول لجميع الإشكاليات وفقا لأدلة الاختبارات عن بعد.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن المخرجات الحالية والنتائج اليومية لسير الاختبارات جاءت بعد فضل الله لجهود المنظومة ولكل الزملاء والزميلات العاملين في الميدان التعليمي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم وضعت خططا شاملة لمسيرة العام الدراسي عن بعد بالإضافة إلى الخطط المرحلية التي مكنت إدارات التعليم في المملكة ومنها إدارة تعليم الشرقية من تنفيذ منظومة عمل بشكل علمي ومدروس يضع منهجية الأعمال الرئيسة مردوفة ببرامج مساندة طويلة وقصيرة المدى لتعظيم نتائج العملية التعليمية.

واستشهد الباحص بمبادرة «إجادة» التي ركزت جهودها على الطالب والطالبة لتحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل العلمي عبر مركز الخدمات الطلابية «إجادة» لتقديم الخدمات التعليمية عن بعد. وأضاف إن من أهداف «إجادة» الحد من ظاهرة ما يعرف بالدروس الخصوصية وتوفير الخدمات لكل حالة مستحقة حسب احتياجها سواء كانت تعليمية أو تربوية أو إرشادية وغيرها.

ولفت إلى مشاركة نحو 11 مكتب تعليم و7 إدارات بكافة طواقمها ضمن عدة لجان لتمكين 932 معلما ومعلمة ممن تطوعوا للعمل ضمن المبادرة لخدمة ما يقرب من 6 آلاف طالب وطالبة.