توقعات بحالة ربيعية ممطرة تبدأ غدًا ولمدة أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني حالة ربيعية ممطرة يوم غد الخميس.

خفيفة إلى متوسطة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه من المتوقع حالة ربيعة ممطرة يوم الخميس، وتستمر عدة أيام ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة.

نطاق الحالة:

ولفت إلى أنه متوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض.

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