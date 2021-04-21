مظلات شمسية وحقائب تعقيم لقاصدي بيت الله الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية حقائب تحوي أدوات تعقيم، وسجادة صلاة، ومظلات لوقاية قاصدي بيت الله الحرام من أشعة الشمس، وذلك ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5”.

أدوات نظافة:

وتركز الحملة في دورتها الخامسة على توزيع أدوات النظافة والتعقيم للوقاية من الأمراض، وتحقيق متطلبات مكافحة العدوى، وتكثيف دورات التعقيم لمرافق المسجد الحرام، إضافة إلى التنبيه على جميع العاملين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامنًا مع الجهود المبذولة في المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

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