شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 7 في تصادم على عقبة شعار بعسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توفي شخص وأصيب 6 آخرون في حادثة سير وقعت مساء أمس (الثلاثاء) على طريق عقبة شعار الذي يربط مدينة أبها بمحافظة محايل عسير.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وقوع تصادم وعلى الفور توجهت 4 فرق، وعند وصولها اتضح وجود 7 حالات، واحدة متوفاة، وحالتان خطرتان، وأخريان متوسطتان، وحالة بسيطة، وحالة عولجت في الموقع، فيما تم إسعاف الحالات المصابة إلى مستشفيات محايل العام، وعسير المركزي، وأبها الخاص عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.