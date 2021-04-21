شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد أمير الرياض يكرم الفائزين بالجوائز الثقافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الفائزين بجوائز مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» في حفلة نظمتها وزارة الثقافة مساء (الإثنين)، في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة حامد فايز، وجمع من قيادات الوزارة والهيئات الثقافية والمثقفين والأدباء والإعلاميين.

وأعرب أمير منطقة الرياض في كلمة ألقاها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرات الوطنية لتكريم الثقافة والمثقفين في وطننا الغالي، مشيرا إلى أن حضوره ممثلا لولي العهد هو تأكيد لاهتمام القيادة بالثقافة والمثقفين، سائلا الله لولي العهد التوفيق ليسير بجميع القطاعات نحو التقدم والرقي، تنفيذاً لتوجيهات والد الجميع خادم الحرمين الشريفين.

فيما أكد حامد فايز أن رعاية ولي العهد لهذه المناسبة تعد من ثمار دعم ولي العهد للثقافة، وتجسيدا حيا لاهتمام القيادة بالمثقفين والمثقفات. وأَضاف في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان «الثقافة بقيمتها الحضارية، ووزنها الاجتماعي، ودورها التنموي الفاعل تحتل اليوم مكانتها التي تستحقها، بفضل الرؤية الوطنية المُلهمة والطموحة، رؤية السعودية 2030، وأن مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية جاءت لتُسهم بدورها في دفع التنمية الثقافية إلى مستويات أعلى، من خلال تقدير المثقفين والمثقفات، وتكريم منجزاتهم الثقافية المميزة».

وفي نهاية الحفلة تم توزيع الجوائز حيث فاز بجائزة «شخصية العام الثقافية» الشيخ محمد بن ناصر العبودي، ونالت المخرجة السينمائية شهد أمين جائزة «الثقافة الوطنية للشباب». بعدها وُزّعت بقية الجوائز الخاصة بالقطاعات الثقافية؛ وهي 12 جائزة.