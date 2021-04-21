شكرا لقرائتكم خبر عن اشتية يشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني في هذا الشهر الكريم.

وثمّن اشتية خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول (الاثنين) جهود مركز الملك سلمان بتقديم سلال غذائية رمضانية، موضحاً أنه سيتم توزيعها في الأيام القادمة من خلال لجان الزكاة.

يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أطلقت مشروع السلال الغذائية الرمضانية، التي سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة والأيتام والمرابطين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.