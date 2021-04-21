شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: «مسام» يطهر أرض اليمن من 2772 لغماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2021 في انتزاع 2772 لغماً في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 235.029 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و1707 ألغام مضادة للدبابات، و1052 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة، حيث نُزع من محافظة عدن 234 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق «مسام» من إزالة 336 لغما مضادا للدبابات، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة، و16 لغما مضادا للدبابات وذخيرة غير متفجرة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 4 ذخائر غير متفجرة، و104 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 131 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 373 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع لغم مضاد للدبابات، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح فريق «مسام» في نزع 281 ذخيرة غير متفجرة و716 لغماً مضاداً للدبابات، ونزع 135 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية عسيلان بشبوة.

كما تم في محافظة تعز نزع 7 ألغام مضادة للأفراد وعبوتين ناسفتين في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا تم نزع 6 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة، إضافة إلى 55 لغماً مضاداً للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للأفراد و338 لغماً مضاداً للدبابات و20 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ذباب.