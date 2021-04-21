شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: «إحسان» منصة خير ذات موثوقية عالية وسريعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال استقباله رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية، أمس (الثلاثاء)، في اللقاء الأسبوعي بديوان الإمارة، الجميع في المنطقة والجمعيات الخيرية على الإسهام والتبرع من خلال منصة «إحسان»؛ لتخدم أعمالها الخيرية وبما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الجهود الموفقة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

ونوه أمير تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني، التي تجلت من خلال إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري منصة «إحسان» لدعم العطاء الخيري بالمملكة، ودورها في عملية إيصال وتقديم التبرعات في مختلف مجالات الخير بطريقة سريعة وموثوقية عالية. من جهة ثانية، اطلع أمير تبوك أمس على تقرير عن سير الاختبارات -عن بُعد- من خلال منصة مدرستي في مدارس منطقة تبوك، كما اطمأن على انتظام العملية التعليمية عبر جميع الوسائل التقنية وتمكّن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وأشاد الأمير فهد بن سلطان خلال استقباله مدير تعليم المنطقة إبراهيم العُمري بجهود الوزارة وعلى رأسهم وزير التعليم وإدارة التعليم بمنطقة تبوك واهتمامهم بنواتج التعلم للأبناء الطلاب والطالبات، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.