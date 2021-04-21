السعودية | صورة مبهرة للمصلين في المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب

شكرا لقرائتكم صورة مبهرة للمصلين في المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نالت صورة ضوئية للمصلين في المسجد الحرام إعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل.

ووصف النشطاء الصورة، التي التقطت أثناء صلاة المغرب أمس الثلاثاء للمصلين في الحرم المكي الشريف، بالمبهرة، نظير ما أظهرته من روعة التنظيم وجمال المنظر حول الكعبة المشرفة.

إلى ذلك توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمية متنوعة وشاملة حول الكعبة المشرفة، حرصاً على تسهيل عمليات الدخول والخروج من صحن المطاف وأداء الطواف، وسط بيئة صحية متكاملة ومراعية للإجراءات الاحترازية ومتطلبات مكافحة العدوى وطرق تتماشى مع العملية التنظيمية لدخول وخروج حشود المصلين والمعتمرين لأداء شعيرة الطواف حول الكعبة المشرفة.

كما تنظم كوادر مؤهلة ومدربة من الأمن المدني والإدارة العامة للتفويج والحشود عمليات الطواف حول الكعبة المشرفة لتنظيم المسارات والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعامل مع الحالات الطارئة للطائفين، تساندهم مجموعة من المتطوعين الذين يؤدون أعمالهم بتنسيق مشترك بين الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية ومشروع تعظيم البلد الحرام بمكة المكرمة.

ويجري غسيل وتعقيم صحن المطاف في وقت قياسي يصل إلى 5 دقائق باستخدام كوادر مؤهلة ومدربة على استخدام العديد من آليات التعقيم والتطهير التي استحدثتها الرئاسة لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.