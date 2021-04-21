شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عثمان الصيني يكشف السر وراء اختلاف ألفاظ الكرم والشكر بمناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

فسر رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني، اختلاف ألفاظ الكرم والشكر باختلاف مناطق المملكة، موضحا الفرق بين لغة البدو وأهل القرى "الفلاليح" وأهل السوق.

وقال الصيني خلال برنامج "الليوان" : "ما هي مجرد ألفاظ نغيرها من منطقة لأخرى، هناك فلسفة وراء ذلك".

وأضاف: "هناك 3 تقسيمات للمناطق وهي: البدو، والحضر اللي هم أهل القرى، وأهل المدن يسموهم السوق منهم مكة وجدة والطائف".

وتابع:" الحياة في المدنية رخية وسهلة، فالواحد لما يحاول يظهر الامتنان للآخر يقول له: "الله يسعدك -الله يرزقك "..وهكذا".

واستكمل عثمان الصيني: "لكن الحياة صعبة في القرى والبادية، حيث قسوة الطبيعة والموت هناك كثير فدائما الشكر يكون بالفداء: " بروحي عنك- الله يطعني عنك.. وهكذا"، وذلك من جنوب الطائف إلى أقصى الجنوب والجواب دايما يكون "الله يجيرك"، مؤكدا أن الموضوع ليس مجرد تبديل حروف.