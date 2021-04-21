شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استشاري أمراض معدية يطالب بفرض إجراءات مشددة بعد ارتفاع إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور علي الشهري استشاري الأمراض المعدية، على ارتفاع إصابات كورونا وتخطيها حاجز الـ 1000، قائلا:" بات أمرًا مقلقًا"، كما طالب بفرض إجراءات مشددة في المملكة.

وأوضح علي الشهري خلال مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية" أنه يلاحظ زيادة في الحالات الحرجة، إضافة إلى زيادة الحالات بين صغار السن.

ولفت إلى أن أكثر المصابين لهم علاقة بزيارات أو تجمعات، وهذا قد يكون من أسباب زيادة الإصابات بين النساء، كما شدد على ضرورة التهوية في المنازل وفي أماكن التجمعات.

وأبان أن التجمعات ممنوعة تماما ولو طبقنا ذلك سيحل مشكلة كبيرة في هذه الأعداد، موضحا أن التهوية الجيدة تقلل مخاطر انتقال العدوى بشكل كبير.