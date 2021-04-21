«طريق الزن».. كتاب جديد للكاتب السعودي خالد الغنامي للتعريف بالثقافات الصينية واليابانية

صدر مؤخرًا للكاتب والمترجم السعودي خالد الغنامي، ترجمة جديدة لكتاب (طريق الزن) لمؤلفه الفيلسوف البريطاني آلان واتس؛ حيث يسعى الكتاب للتعريف بالثقافات الصينية واليابانية والفلسفات التي تنطلقان منهما، وأهمها الطاوية والكونفوشية وفلسفة الزن التي تدور حول السعادة والسلام الداخلي والعيش في اللحظة الحاضرة.

ويحتوي الكتاب على معارف شتى تتجاوز هذا الموضوع وتنطوي على المقارنة بين أنماط التفكير المختلفة بين الشرق والغرب، وفلسفة العقل وفلسفة اللغة، والروحانية والمادية، وما إلى ذلك من المواضيع المتمايزة.

وقد صرح الأستاذ المترجم خالد الغنامي، بأن هذا العمل هو جزء من مشروعه الكبير لدراسة السعادة عند الشعوب.