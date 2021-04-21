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«مؤسسة التقاعد» تتيح ٣٢ جهازًا للخدمة الذاتية.. وتوضح أماكنها

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الرياض - محمد عبدالله - لطباعة البطاقة التقاعدية والتعاريف..

أعلنت المؤسسة العامة للتعاقد، إتاحة 32 جهازًا للخدمة الذاتية؛ حيث تتيح للمستفيدين طباعة البطاقة التقاعدية والتعاريف.

وقال الحساب الرسمي لمؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر»: «٣٢ جهاز خدمة ذاتية منتشرة حول المملكة تتيح لك طباعة البطاقة التقاعدية والتعاريف بكافة أنواعها».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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