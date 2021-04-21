«مؤسسة التقاعد» تتيح ٣٢ جهازًا للخدمة الذاتية.. وتوضح أماكنها

هل يتأثر المعاش التقاعدي بعد العودة إلى العمل؟.. «التقاعد» تجيب

5 شروط لضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني أو العسكري

أعلنت المؤسسة العامة للتعاقد، إتاحة 32 جهازًا للخدمة الذاتية؛ حيث تتيح للمستفيدين طباعة البطاقة التقاعدية والتعاريف.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية