أخبار السعودية اليوم.. ولي العهد يعلن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. واستشاري أمراض معدية یوضح أسباب ارتفاع إصابات كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 12 حالة وفاة، وتسجيل 940 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يعلن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية؛ حيث أشار ولي العهد إلى تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

يستخدم مرة واحدة.. البنك المركزي السعودي يوضح المقصود برمز التحقق

أوضح البنك المركزي السعودي (ساما)، اليوم الثلاثاء، المقصود برمز التحقق، وقال المركزي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن رمز التحقق هو رقم سري يستخدم مرة واحدة فقط، ويصل إلى المستخدم عبر رسالة نصية إلى رقم جواله المسجل لدى الجهة المالية، عند طلبه تنفيذ خدمة أو الدخول إلى حسابه أو الحصول على منتج مالي، وكان المركزي السعودي أعلن عن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون؛ لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

اعتبارًا من شوال المقبل.. أمانة جدة تحدد أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية

حددت أمانة محافظة جدة أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة، اعتبارًا من شوال المقبل، وفق الضوابط المعتمدة لمعالجة الملاحظات المتعلقة بحركة سير المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية، وأوضحت الأمانة أن التنظيمات الجديدة حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية ما بين الساعة الـ 6 صباحًا الـ6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ1 ظهرًا حتى الـ6 مساءً، في حين لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ9 صباحًا إلى 5 مساءً؛ لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

بعد تخطي حاجز الألف حالة.. استشاري أمراض معدية یوضح أسباب ارتفاع إصابات كورونا

علّق استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشھري، على ارتفاع أعداد إصابات كورونا الیومیة، مطالبًا باتخاذ إجراءات مشددة في المملكة، موضحًا أن أكثر ما يقلق ھو تنوع الفئات العمرية المصابة، مؤكدًا أن ھناك ارتفاعًا في أعداد المصابین من الفئات العمرية الصغیرة، وبالأخص الذين يعانون من السمنة، وأشار إلى أن سبب ارتفاع عدد الحالات الیومیة ھو التجمعات، كما أكد أنھا تفسر أيضًا ارتفاع أعداد المصابین من النساء، مشدًدا على ضرورة التھوية الجیدة في المنازل وأماكن التجمعات.

أمانة جدة تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم أوقات أعمال البناء

أعلنت أمانة محافظة جدة، تنظيم أوقات أعمال البناء اعتبارًا من شهر شوال المقبل، للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية، وأوضحت أمانة جدة أن الإعلان للمجاورين سيكون قبل 3 أيام من الصب الخرساني، وأن كامل وقت العمل من 6 صباحًا وحتى 9 مساء.

«الصحة»: 1070 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 12 حالة وفاة، وتسجيل 940 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة، ودعت وزارة الصحة، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

هل غسيل الكلى من مفطرات الصائم؟.. خالد المصلح يجيب

أوضح الأستاذ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم مدى صحة صيام من يغسل الكلى في نهار رمضان، وأكد الدكتور خالد المصلح عبر موقعه الإلكتروني، أن غسيل الكلى بنوعيه، الغسيل الدموي، والغسيل البريتوني، لا يعد مُفَطِّراً على الراجح من قولي أهل العلم، لأنه ليس أكلًا ولا شربًا، ولا هو في معنى الأكل والشرب، والأصل عدم الحكم بالفطر إلا ببينة واضحة، وحجة بَيِّنِةٍ.

أحوال جوية غير مستقرة في الـ48 ساعة المقبلة.. وكراني يوضح المناطق المتأثرة

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تشهد الـ48 الساعة المقبلة، عدم استقرار في حالة الطقس، على المنطقتين الشمالية والشرقية، مشيرًا إلى أن نشاط البناء السحابي يزيد على الجنوبية الغربية.

طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًا على عدة مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة قد تمتد لمرتفعات مكة المكرمة، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد" أنَّ الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى نوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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