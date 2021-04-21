«مسك» توضح شروط التسجيل بمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

بينّت مؤسسة مسك الخيرية، شروط وآلية وطريقة التسجيل في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال للمنافسة على جائزة بقيمة 500 ألف دولار.



وشاركت مؤسسة مسك، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «هل لديك مشروع تود تنميته؟ هل أنت مستعد للمنافسة على الجائزة النقدية الكبرى بقيمة 500 ألف دولار هذا العام خلال كأس العالم لريادة الأعمال؟»

وأوضحت المؤسسة، أن التقديم مفتوح الآن للمشاركة في الحدث، ويمكن لمن أراد التقديم التسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)



وأوضح موقع مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، المتطلبات والاشتراطات لتسجيل الراغبين في التقديم وتتمثل في الشروط التالية:

- يجب أن يكون المتقدم (المتقدمون) مسجلاً قانونًا أو يخطط للتسجيل في بلد إقامتهم.

- يجب أن يكون عمر المتقدم (المتقدمين) أقل من سبع (7) سنوات في تاريخ النهائيات العالمية.

-الفائزون العالميون في EWC من الإصدارات السابقة غير مؤهلين للمشاركة مرة أخرى في EWC 2021.

- يجب إدخال الطلبات كفريق، وفقًا لفئات المسابقة.

- يجب أن تحتوي الطلبات على ممثل واحد (1) على الأقل.

- يجب أن يكون عمر أعضاء الفريق 18 عامًا إلا إذا تقدموا إلى فئة مرحلة الفكرة.

- يجب أن تكون التقديمات هي العمل الأصلي للفريق المشارك فقط.

- يجب إكمال الطلبات باللغة الإنجليزية كلما أمكن ذلك.

- يحتفظ المنظمون الوطنيون بالحق في قبول الطلبات باللغة الرسمية لبلدهم وحتى إجراء النهائيات الوطنية بنفس اللغة. ومع ذلك ، سيتنافس جميع المتأهلين للتصفيات النهائية العالمية باللغة الإنجليزية.

- ستجرى نهائيات EWC العالمية باللغة الإنجليزية حصريًا.

- يحتفظ المنظمون العالميون والمنظمون الوطنيون بالحق، في أي وقت، في استبعاد أي مشاركة تنتهك، في رأيها، روح المسابقة أو إرشاداتها أو عملياتها أو قواعدها أو شروطها.

- سيتم استبعاد أي فريق مشارك يشارك في أنشطة غير أخلاقية ، بما في ذلك الكذب أو التحريف أو عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية أو أي نشاط قد يؤثر سلبًا على صورة EWC أو المنظمين، وسيُمنع من المشاركة في جميع الأنشطة ذات الصلة بـ كأس العالم لريادة الأعمال.

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