7 ملفات ساخنة على طاولة العربي

باشر أحمد عامر العربي مهامه كرئيس لبلدية المجاردة بمنطقة عسير قادما من بلدية قنا، وعلى طاولته نحو 7 ملفات ساخنة، يأمل الأهالي حلها وحلحلتها.

يقول العربي حول التوسع في فتح الطرق بالمحافظة وأحيائها والمراكز وربط الطرق الرئيسة بالفرعية، إن لدى البلدية والمجلس البلدي خطة وفقا للاحتياج الفعلي ووفق الأسس المنظمة لذلك، وهناك خطط لإعادة تأهيل الشوارع الداخلية بما يتناسب مع المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء والقرى، بما في ذلك الطرق الترابية في القرى وإنارتها.

ظاهرة التعديات

وفيما يخص الحدائق، أوضح العربي أن البلدية تسعى لزيادة أشجار الظل في كافة حدائق ومتنزهات المحافظة والمراكز، وزيادة الغطاء النباتي، وحول ظاهرة التعديات، قال إنه يجري التعامل معها وفق الاختصاص مع الجهات ذات العلاقة، وإن لدى البلدية خطة متكاملة في مجال الاستثمارات، وطرح عدد من المواقع التي تلبي احتياجات المحافظة ومراكزها، مشددا على إزالة الملصقات من أعمدة الإنارة والشوارع والتعرف على الشركات والمؤسسات التي تضعها بشكل مخالف وتطبيق التعليمات بحقها، نافيا وجود مشاريع متعثرة.

رقابة صحية

وعن دور البلدية الرقابي على المطاعم والأسواق، قال إن البلدية قامت، أخيرا، بربط المنشآت الصحية بغرفة مراقبة مركزية على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن هناك عددا من محاور المشهد الحضري ومنها «حدائق شارع الفن، وقرية وادي الغيل ومركز الاستشفاء في العين الحارة».