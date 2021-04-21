ونفذت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، ممثلة بأكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين، بالتعاون مع وحدة المدربين، دورة تدريبية عن بعد بعنوان «تعظيم المسجد الحرام» لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، أحمد بن عيد الوذيناني بأن من أبرز محاور الدورة، ثقافة تعظيم المسجد الحرام، ومفهومها وخصائصها، وأساسيات التعامل مع ضيوف الرحمن، وتنمية الشعور بالتميز المكي والواجب السلوكي تجاه المسجد الحرام.
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