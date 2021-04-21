يشهد المسجد الحرام هذه الأيام، من شهر رمضان المبارك، إقبالا كبيرا من المصلين والزائرين والمعتمرين، لنيل الأجر والمثوبة في أجواء إيمانية وروحانية فريدة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي توفرها مختلف الجهات المعنية براحة وسلامة المعتمرين والمصلين، بالرغم من الظروف الراهنة لجائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، كما أنه ولأول مرة تطبيق آلية مقننة ومحددة، تتماشى مع تطبيق الاحترازات للوقاية من الجائحة.

ونفذت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، ممثلة بأكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين، بالتعاون مع وحدة المدربين، دورة تدريبية عن بعد بعنوان «تعظيم المسجد الحرام» لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، أحمد بن عيد الوذيناني بأن من أبرز محاور الدورة، ثقافة تعظيم المسجد الحرام، ومفهومها وخصائصها، وأساسيات التعامل مع ضيوف الرحمن، وتنمية الشعور بالتميز المكي والواجب السلوكي تجاه المسجد الحرام.