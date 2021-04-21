- الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، كما أقر ووافق على نحو 6 من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدة دول في عدد من المجالات المختلفة.

حملة دعم العمل الخيري

وفي مستهل الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء، التبرعين السخيين من خادم الحرمين وولي العهد، للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر «منصة إحسان»، واهتمامهما بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في أوجه الخير، وتطوير القطاع غير الربحي وتعظيم أثره ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والفئات المحتاجة؛ بما يمكنها من المشاركة في التنمية الوطنية والحصول على سبل العيش الكريم.

وتابع المجلس، ما يلقاه المعتمرون والمصلون من عناية ورعاية شاملتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات العاملة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة عمل نموذجية تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

جائحة كورونا

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المجلس، اطلع على مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، واتجاهات المنحنيات والمؤشرات من واقع الإحصاءات والبيانات ذات الصلة، والجهود المبذولة للوصول بالمجتمع إلى الأمان الصحي والمناعة المجتمعية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة، والمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.

وتطرق المجلس إلى فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول المستجدات الإقليمية والدولية، وما تضمنته من إعلان المملكة تنظيم قمة سنوية لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» للإسهام في تعزيز الجانب البيئي والغطاء النباتي وتحقيق أهدافها في المنطقة والعالم.

تطورات نووي إيران

وجدد مجلس الوزراء، في سياق استعراضه التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، دعوة المملكة لإيران بالانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك.

وبيّن القصبي أن المجلس، أعاد التنديد بمحاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التفاهم في مشروع مذكرة تعاون في مجالات الشؤون القانونية بين المملكة واليابان.

- الموافقة على مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الثقافي الإسلامي في جيبوتي.

- التباحث في مشروع اتفاقية بين السعودية وأوكرانيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

- التوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها في مجال المحافظة على سلامة الطبيعة.

- التباحث في مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

- التباحث مع أوكرانيا في شأن مشروع مذكرة تعاون مع معهد «أ. يو كريمسكي» للاستشراق

- تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية لتصبح بالنص الوارد في القرار.

- اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للري.

- الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

الترقيات والتعيينات

ـ تعيين محمد بن عواجي صلوي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة 15 بإمارة الرياض

ـ ترقية يحيى بن سعد الشهرانـي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة 14 بالأمن العام.

ـ ترقية يوسف بن ناصر الزيد إلى وظيفة (مدير إدارة الجنسية) بالمرتبة 14 بوكالة الأحوال المدنية.

ـ ترقية عبدالعزيز بن حمود الحربي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ـ ترقية ناصر بن عبدالله العريفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالرحمن بن سعود المرعبه إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ـ تعيين عبدالله بن صالح الحريص على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية عيد بن مطلق البقمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة 14 بوزارة الموارد البشرية.

ـ ترقية هشام بن عبدالله المديميغ إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة 14 بوزارة الموارد البشرية.

ـ ترقية علي بن عبدالله الخلف إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة 14 بوزارة الموارد البشرية.

ـ ترقية مرزوق بن فهد الشمري إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة 14 بوزارة الموارد البشرية.