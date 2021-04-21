السعودية اليوم / الكويت تسجل 1371 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 9 رمضان 1442 ه الموافق 21 ابريل 2021 م واس

سجلت الكويت أمس 1371 إصابة جديدة بفيروس

أع وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 259868، فيما بلغ مجموع حالات الوفاة المسجلة 1468 .

وأفاد بأنه سجلت 1360 حالة شفاء من الإصابة ب(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 243056 حالة.

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00:57ت م

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الكويت 9 رمضان 1442 ه الموافق 21 ابريل 2021 م واسسجلت الكويت أمس 1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 12 حالة.أع وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 259868، فيما بلغ مجموع حالات الوفاة المسجلة 1468 .وأفاد بأنه سجلت 1360 حالة شفاء من الإصابة ب(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 243056 حالة.// انتهى //00:57ت م0012

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