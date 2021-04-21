السعودية اليوم / مجلس النواب الليبي يصادق على تعيين نائب السعودية اليوم جديد في ليبيا



طرابلس 9 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

صوت أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم، بأغلبية النواب الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائبًا عاما لليبيا، حسب ما أعلنه مصدر من المجلس.

وكان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا قد رشح في وقت سابق من هذا الأسبوع، 8 من أعضاء الهيئات القضائية لمنصب النائب العام، وأحالهم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

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