السعودية اليوم / 37% من المخلفات المُهدرة بمكة المكرمة "عضوية"



مكة المكرمة 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة أن إجمالي النفايات العضوية الواردة إلى المردم العام بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 5 رمضان 1442هـ بلغ 12.348.7 أطنان بنسبة بلغت 37% من أوزان النفايات البلدية الصلبة.

وأشارت الإدارة العامة للنظافة أن إجمالي أوزان النفايات بلغ 33.381.1 طن بواقع 4.491 رحلة لمرمى النفايات، فيما بلغت مُخلفات البناء والهدم 20.558.3 أطنان بنسبة 62% من إجمالي النفايات.

وأهابت الإدارة العامة للنظافة بالمواطنين والمقيمين بالحد من مظاهر الإسراف والتبذير، و التقليل من حجم النفايات الغذائية الناتجة من الموائد الرمضانية الفائضة عن الحاجة التي تُعد يومياً في رمضان، لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة، إضافة إلى ضرورة حفظ الأطعمة الزائدة وإعادة استخدامها، بهدف تقليل حجم النفايات، مؤكدةً على ضرورة عدم هدر الغذاء، وتقليص التأثير السلبي للمخلفات العضوية على البيئة والمجتمع .

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